Atalanta | Gasperini | ' Ripresa lenta e spezzettata | ma sono soddisfatto'

(Di giovedì 4 febbraio 2021) NAPOLI - Nessun gol tra Napoli e, e quindi bisogna aspettare una settimana per sapere chi andrà in finale di Coppa Italia . Ecco le parole di Gian Pieroa Rai Sport: "Abbiamo fatto ...

Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, dopo lo 0-0 in Coppa Italia sul campo del Napoli è intervenuto al microfono di Rai Sport: "Abbiamo fatto una buona gara, ma è chiaro che il Napoli è una ...COPPA ITALIA 2020-2021 SEMIFINALI ANDATA Mercoledì 3 febbraio 2021 NAPOLI - ATALANTA 0-0 Napoli (3-4-2-1): Ospina - Maksimovic, Manolas, Koulibaly - Di Lorenzo, Bakayoko, Demme (66' Elmas), Hysaj - Po ...