Atalanta, Freuler avverte il Napoli: “A Bergamo sarà battaglia” (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “Per il gol ci è mancato l’ultimo passaggio ma è ancora tutto aperto e ce la giochiamo a Bergamo. Non è facile giocare a casa nostra, siamo pronti alla prossima battaglia perchè sarà sicuramente molto dura a livello fisico“. Questo il commento di Remo Freuler dopo l’andata della semifinale di Coppa Italia a reti bianche tra Napoli e Atalanta. “Nel secondo tempo si sono abbassati ancora di più, non era facile trovare spazi: ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti – prosegue il centrocampista orobico ai microfoni di Rai Sport – Ci sono tantissime partite ma abbiamo una rosa che ci permette di cambiare per giocare sempre al meglio. Real Madrid? Abbiamo prima il campionato e il ritorno di Coppa Italia che e’ un obiettivo, e poi ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Per il gol ci è mancato l’ultimo passaggio ma è ancora tutto aperto e ce la giochiamo a. Non è facile giocare a casa nostra, siamo pronti alla prossimaperchèsicuramente molto dura a livello fisico“. Questo il commento di Remodopo l’andata della semifinale di Coppa Italia a reti bianche tra. “Nel secondo tempo si sono abbassati ancora di più, non era facile trovare spazi: ci abbiamo provato e non ci siamo riusciti – prosegue il centrocampista orobico ai microfoni di Rai Sport – Ci sono tantissime partite ma abbiamo una rosa che ci permette di cambiare per giocare sempre al meglio. Real Madrid? Abbiamo prima il campionato e il ritorno di Coppa Italia che e’ un obiettivo, e poi ...

sportli26181512 : Atalanta, Freuler avvisa il Napoli: 'Vogliamo conquistare la finale di Coppa': Il centrocampista dell'Atalanta Remo… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Freuler: 'Napoli, non sarà facile farci gol a Bergamo' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: ATALANTA - Freuler: 'Napoli, non sarà facile farci gol a Bergamo' - susydigennaro : RT @napolimagazine: ATALANTA - Freuler: 'Napoli, non sarà facile farci gol a Bergamo' -