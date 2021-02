Astrazeneca: quali sono le categorie per cui è sconsigliato il vaccino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio-rischio” del prodotto “risulta favorevole anche nei soggetti di età più avanzata che non presentino specifici fattori di rischio”. Così la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Aifa ha dato il via libera al vaccino anti COVID di Astrazeneca per gli over 55 anche se in via preferenziale va somministrato alle fasce di età più giovani, “un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per le quali sono disponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni”, la Commissione spiega ch “in virtù della maggiore robustezza delle evidenze di efficacia, si suggerisce un utilizzo preferenziale dei vaccini a Rna messaggero nei soggetti anziani o a più alto rischio di sviluppare una malattia grave”. ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Sulla base dei risultati di immunogenicità e dei dati di sicurezza, il rapporto beneficio-rischio” del prodotto “risulta favorevole anche nei soggetti di età più avanzata che non presentino specifici fattori di rischio”. Così la Commissione tecnico scientifica (Cts) dell’Aifa ha dato il via libera alanti COVID diper gli over 55 anche se in via preferenziale va somministrato alle fasce di età più giovani, “un utilizzo preferenziale nelle popolazioni per ledisponibili evidenze maggiormente solide, e cioè soggetti giovani tra i 18 e 55 anni”, la Commissione spiega ch “in virtù della maggiore robustezza delle evidenze di efficacia, si suggerisce un utilizzo preferenziale dei vaccini a Rna messaggero nei soggetti anziani o a più alto rischio di sviluppare una malattia grave”. ...

