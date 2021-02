Asamoah carica il Cagliari | «Sono pronto a combattere»

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Kwadwosi è presentato ai tifosi delattraverso il proprio profilo Instagram: le dichiarazioni dell’ex esterno dell’Inter Kwadwosi è presentato ai tifosi delattraverso il proprio profilo Instagram. Le parole dell’ex esterno dell’Inter: «Ho avuto l’opportunità di conoscere in questi giorni, città e persone fantastiche! Non vedo l’ora d’iniziare.per questi colori». Leggi su Calcionews24.com

Ultime Notizie dalla rete : Asamoah carica

Calcio News 24

Kwadwosi è presentato ai tifosi del Cagliari attraverso il proprio profilo Instagram: le dichiarazioni dell'ex esterno dell'InterTuttavia la dirigenza rossoblù non ha intenzione di mollare ed è pronta a tornare alla, ... Intanto il Grifone pensa ad(ex Udinese, Juventus ed Inter), giocatore di grande esperienza per ...Kwadwo Asamoah si è presentato ai tifosi del Cagliari attraverso il proprio profilo Instagram: le dichiarazioni dell'ex esterno dell'Inter ...Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcionews24 ...