Arriva The Nevers di HBO | sci-fi dramma vittoriano in onda in Italia in contemporanea con gli USA

In un periodo particolarmente fortunato per i period drama – si veda l'enorme successo di Bridgerton su Netflix – sta per Arrivare in Italia The Nevers di HBO, uno sci-fi d'ambientazione storica creato e prodotto da Joss Whedon (Buffy l'Ammazzavampiri, The Avangers). The Nevers di HBO andrà in onda in contemporanea assoluta con la programmazione americana: la serie debutterà in prima visione assoluta per l'Italia ad aprile su Sky e sulla piattaforma NowTv. Il teaser trailer appena rilasciato da Sky mostra le prime immagini di The Nevers di HBO: è la storia di un gruppo di donne dell'età vittoriana che sviluppa abilità sovrumane, minacciate da nemici inarrestabili e con una missione che potrebbe radicalmente cambiare il mondo. Sono soprannominate ...

