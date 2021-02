Arriva a Roma Healty Color: il fast food targato Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e Marcelo Burlon (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Healthy Color il fast food del cantante multiplatino Sfera Ebbasta, dell’attaccante del Napoli Andrea Petagna e dello stilista Marcelo Burlon Arriva a Roma oggi 3 febbraio in Via Leone IV 64, a cavallo tra lo storico Rione Prati e le Mura Vaticane. Arriva a Roma Healthy Color il locale di Sfera Ebbasta, Andrea Petagna e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Healthyildel cantante multiplatino, dell’attaccante del Napolie dello stilistaoggi 3 febbraio in Via Leone IV 64, a cavallo tra lo storico Rione Prati e le Mura Vaticane.Healthyil locale die … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

teatrolafenice : ?? Arriva l'aurora e la notte comincia il suo sonno. I putti la coronano di fiori e sopra di lei tre giovani donne,… - giornaleradiofm : Orlando, non basta dire 'arriva Draghi', va aiutato: (ANSA) - ROMA, 03 FEB - 'Non basta dire 'è arrivato Draghi, Vi… - dyd74 : RT @VittorioBanti: @vonderleyen Mi faccia capire: fa lo stesso annuncio quando arriva il bonifico da Roma per il consueto supporto al bilan… - Sabrina04925854 : RT @VittorioBanti: @vonderleyen Mi faccia capire: fa lo stesso annuncio quando arriva il bonifico da Roma per il consueto supporto al bilan… - ENNSEdin : RT @teatrolafenice: ?? Arriva l'aurora e la notte comincia il suo sonno. I putti la coronano di fiori e sopra di lei tre giovani donne, le t… -