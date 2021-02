Arresti Firenze: c’è anche il capo dei disordini del 30 ottobre, un 25 enne anarcoantagonista fiorentino (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E' considerato dagli investigatori uno dei leader della manifestazione anti-sistema non autorizzata: appartenente all'area anarco-antagonista, durante gli scontri con le forze dell'ordine il giovane con un megafono incitava i manifestanti Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) E' considerato dagli investigatori uno dei leader della manifestazione anti-sistema non autorizzata: appartenente all'area anarco-antagonista, durante gli scontri con le forze dell'ordine il giovane con un megafono incitava i manifestanti

