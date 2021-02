Arresti a Firenze per gli scontri del 30 ottobre contro disposizioni Dpcm (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Arresti e obbligo di misura cautelare per 19 giovani tra i 20 e i 31 anni a Firenze, per gli scontri avvenuti la sera del 30 ottobre 2020 contro il nuovo Dpcm del governo. Il giudice ha disposto obbligo di dimora e divieto di allontanamento dalle 22 alle 7 e obbligo di firma, si tratta di giovani appartenenti al nucleo anarchico fiorentino. Guerriglia e manifestazione del 30 ottobre Si conclude così l’indagine della Polizia di Firenze sulla protesta non autorizzata nel centro della città per le misure anti-Covid che ha portato a una vera e propria guerriglia urbana tra polizia e manifestanti. Una notte di disordini che ha portato alla denuncia di 37 persone. La sera del 30 ottobre nello stesso momento si svolgevano analoghe ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 3 febbraio 2021)e obbligo di misura cautelare per 19 giovani tra i 20 e i 31 anni a, per gliavvenuti la sera del 302020il nuovodel governo. Il giudice ha disposto obbligo di dimora e divieto di allontanamento dalle 22 alle 7 e obbligo di firma, si tratta di giovani appartenenti al nucleo anarchico fiorentino. Guerriglia e manifestazione del 30Si conclude così l’indagine della Polizia disulla protesta non autorizzata nel centro della città per le misure anti-Covid che ha portato a una vera e propria guerriglia urbana tra polizia e manifestanti. Una notte di disordini che ha portato alla denuncia di 37 persone. La sera del 30nello stesso momento si svolgevano analoghe ...

