Arkham Horror: Mother's Embrace, un trailer lovecraftiano per una oscura avventura investigativa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ispirato al pluripremiato franchise di giochi da tavolo e all'universo di culto di H.P. Lovecraft, Arkham Horror: Mother's Embrace è un gioco di investigazione con combattimenti a turni sviluppato e pubblicato da Asmodee Digital, il cui trailer è pronto a regalarci qualche brivido. Siamo nel 1926 e una professoressa di astronomia viene trovata morta nella sua villa: tutto lascia presumere che sia stata vittima di un efferato omicidio. Il giocatore dovrà scegliere tra i 12 protagonisti più iconici della serie, ognuno con le sue abilità peculiari, e mettere insieme una squadra di investigatori per fare luce su questa morte misteriosa. Bisognerà trovare indizi, effettuare interrogatori e completare tutti i nove capitoli mentre la trama si dipana, mentre le ricerche condurranno in luoghi iconici come la ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Ispirato al pluripremiato franchise di giochi da tavolo e all'universo di culto di H.P. Lovecraft,'sè un gioco di investigazione con combattimenti a turni sviluppato e pubblicato da Asmodee Digital, il cuiè pronto a regalarci qualche brivido. Siamo nel 1926 e una professoressa di astronomia viene trovata morta nella sua villa: tutto lascia presumere che sia stata vittima di un efferato omicidio. Il giocatore dovrà scegliere tra i 12 protagonisti più iconici della serie, ognuno con le sue abilità peculiari, e mettere insieme una squadra di investigatori per fare luce su questa morte misteriosa. Bisognerà trovare indizi, effettuare interrogatori e completare tutti i nove capitoli mentre la trama si dipana, mentre le ricerche condurranno in luoghi iconici come la ...

misteruplay2016 : Arkham Horror: Mother’s Embrace, un trailer lovecraftiano per l’avventura investigativa di Asmodee Digital - Eurogamer_it : #ArkhamHorror: Mother's Embrace, un trailer lovecraftiano per l'avventura investigativa di #AsmodeeDigital - offertegdt : ? ARKHAM HORROR - ABISSI OSCURI (espansione, terza edizione) in offerta speciale a tempo, con sconto del 21%... ?… -