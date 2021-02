Ariete e la difficoltà di crescere

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Se dovessimo trovare una sola parola per descrivere Ariete, sarebbe «spontaneità». Perché Arianna del Giaccio, questo il suo vero nome, quando fa musica e parla di sé stessa lo fa senza fronzoli, raccontandosi per quello che è: «sono sfacciata», dice lei quando la incontriamo. E sarà forse per questo che le sue canzoni, uscite tutte in poco meno di un anno, sono diventate la soundtrack ufficiale della GenZ: una cronaca vera, in cui si affastellano emozioni contrastanti, di cosa voglia dire avere 20 anni oggi.