Arek Milik | dall’incubo Napoli all’inferno’ Marsiglia | situazione fuori controllo nel club francese

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempi duri per l’ex attaccante del. Il bomber polacco si è infatti trasferito da pochi giorni alma lanon sta andando come voleva. Soprattutto a livello societario, infatti, i problemi sono molti. Nelle ultime ore, infatti, si è dimesso l’allenatore Villas Boas a seguito di alcune incomprensioni avvenute sul L'articolo

calciomercato_m : TMW - Il mercato del Napoli, il principale obiettivo degli azzurri è stato risolvere il caso Arek Milik… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Il mercato del Napoli, il principale obiettivo degli azzurri è stato risolvere il caso Arek Milik - susydigennaro : RT @napolimagazine: TMW - Il mercato del Napoli, il principale obiettivo degli azzurri è stato risolvere il caso Arek Milik - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: TMW - Il mercato del Napoli, il principale obiettivo degli azzurri è stato risolvere il caso Arek Milik - apetrazzuolo : TMW - Il mercato del Napoli, il principale obiettivo degli azzurri è stato risolvere il caso Arek Milik -

Ultime Notizie dalla rete : Arek Milik

DailyNews 24

Di certo c'è che, nel caso in cui si concretizzasse il tutto, ritroverebbe un calciatore che ha già allenato:, passato da poco al Marsiglia. Comments commentsMarsiglia, il tecnico Villas Boas si dimette Notizie Calcio - Marsiglia, il tecnico Villas Boas si dimette. Si può dire che l'avventura dicon il Marsiglia, non comincia nel migliore dei modi. L'allenatore Villas Boas, ha apertamente dichiarato in conferenza stampa di vole lasciare il club e di aver rassegnato le dimissioni ...Arek Milik non si sarebbe mai aspettato una situazione del genere dopo aver firmato con la squadra francese qualche giorno fa.Ultimo giorno di mercato, ma con gli occhi puntati all’estate. La Juventus continuerà in queste ore a tentare di portare Scamacca ...