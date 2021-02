Archiviazione nell’inchiesta sul depistaggio per pm che indagarono sulla morte di Borsellino

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) PALERMO – Archiviazione per gli ex pm di Caltanissetta Carmelo Petralia e Annamaria Palma nell’inchiesta sul depistaggio nelle indagini riguardanti la strage di via D’Amelio del 19 luglio 1991 e la figlia di Paolo Borsellino, Fiammetta, sbotta: “È tutto coerente – dice a ‘Repubblica-Palermo’ – in linea col principio che ‘cane non mangia cane’. Chi ha lavorato male, permettendo che certe nefandezze accadessero, non farà i conti con la giustizia ma non potra’ sfuggire ai conti con la propria coscienza”.