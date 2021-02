Apple investe 3,6 miliardi di dollari in Kia per la produzione di auto elettriche? (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Apple potrebbe firmare un accordo con Kia non appena il 17 febbraio, con l’obiettivo di introdurre Apple Cars nel 2024 Si resta ancora nel campo delle indiscrezioni, in attesa di un’ufficializzazione che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. L’accordo potrebbe essere sottoscritto già il prossimo 17 Febbraio, con un obiettivo di produzione di 100.000 vetture all’anno a partire dal 2024. L’impianto scelto per le auto elettriche frutto della collaborazione tra Kia e Apple dovrebbe essere uno stabilimento in Georgia, negli Stati Uniti. La notizia arriva dopo quelle che erano circolate nelle scorse settimane, quando si era parlato di un accordo tra Hyundai Motor Group e Apple, soprattutto dopo l’annuncio di Kia che si apprestava a collaborazioni sul fronte ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 febbraio 2021)potrebbe firmare un accordo con Kia non appena il 17 febbraio, con l’obiettivo di introdurreCars nel 2024 Si resta ancora nel campo delle indiscrezioni, in attesa di un’ufficializzazione che potrebbe arrivare nelle prossime settimane. L’accordo potrebbe essere sottoscritto già il prossimo 17 Febbraio, con un obiettivo didi 100.000 vetture all’anno a partire dal 2024. L’impianto scelto per lefrutto della collaborazione tra Kia edovrebbe essere uno stabilimento in Georgia, negli Stati Uniti. La notizia arriva dopo quelle che erano circolate nelle scorse settimane, quando si era parlato di un accordo tra Hyundai Motor Group e, soprattutto dopo l’annuncio di Kia che si apprestava a collaborazioni sul fronte ...

