Antonio Candreva e Allegra Luna sono diventati genitori di Romeo

Il calciatore della Sampdoria è diventato padre per la terza volta del piccolo Romeo che è il secondo figlio avuto dalla compagna Allegra Luna L'inizio del mese di febbraio ha portato gioia e felicità in casa Candreva. Il centrocampista della Sampdoria è diventato papà per la terza volta proprio l'1 febbraio del piccolo Romeo, che va ad arricchire e ad ingrandire la famiglia. Antonio Candreva, infatti, è già padre di Bianca, nata dal matrimonio con Valentina Biancifiori e di Raul, il primo figlio avuto con l'attuale compagna Allegra. Per annunciare il lieto evento, sia Antonio Candreva sia Allegra Luna hanno condiviso su Instagram una foto dolcissima. In primo piano la piccola mano di ...

