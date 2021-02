Antonella Viola: “La scelta del vaccino anti-Covid deve essere lasciata al medico curante” (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alice Torri “La scelta del vaccino” anti-Covid “deve essere lasciata al medico curante che, sulla base della storia clinica del suo paziente, deve scegliere il più adatto”. A sollevare il problema è l’immunologa dell’università di Padova Antonella Viola, ricordando che il vaccino di AstraZeneca – raccomandato in Italia per gli under 55 – ha un’efficacia del 60%. Quindi, utilizzandolo anche per i giovani ad alto rischio a causa di patologie preesistenti, 4 su 10 potrebbero comunque ammalarsi. L’Agenzia italiana del farmaco “Aifa – scrive Viola su Facebook – ha giustamente deciso di non consigliare l’utilizzo del vaccino AstraZeneca ... Leggi su improntaunika (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alice Torri “Ladelalche, sulla base della storia clinica del suo paziente,scegliere il più adatto”. A sollevare il problema è l’immunologa dell’università di Padova, ricordando che ildi AstraZeneca – raccomandato in Italia per gli under 55 – ha un’efficacia del 60%. Quindi, utilizzandolo anche per i giovani ad alto rischio a causa di patologie preesistenti, 4 su 10 potrebbero comunque ammalarsi. L’Agenzia italiana del farmaco “Aifa – scrivesu Facebook – ha giustamente deciso di non consigliare l’utilizzo delAstraZeneca ...

