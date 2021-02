Antonella Clerici rompe il silenzio su Anna Moroni dopo La Prova del Cuoco | le sue parole

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)– Solonotizie24Sono trascorsi molti mesi prima chefosse in collegamento cona È sempre mezzogiorno, ed ecco che il grande giorno è arrivato. Nel corso delle ultime ore a tenere banco troviamo le dichiarazioni che la conduttrice ha fatto in merito alla cuoca. Nel momento in cuiha confermato il ritorno su Rai 1 nella fascia del mezzogiorno con il nuovo programma, subito i fan le hanno chiesto se al suo fianco ci sarebbero state anche delle vecchie conoscenze de Ladele non solo. L’attenzione si è concentrata subito suche...

vespergeist : RT @babifar22: a 16 anni feci capire all’allenatore di mio cugino che mi piaceva, rispose:”sei simpatica ma io sono innamorato perso di Ant… - ErmannoCastaldo : RT @babifar22: a 16 anni feci capire all’allenatore di mio cugino che mi piaceva, rispose:”sei simpatica ma io sono innamorato perso di Ant… - Mainaxcs : @babifar22 Antonella Clerici?????? - infoitcultura : Antonella Clerici e Mara Venier, “litigata storica a Domenica In”: incredibile retroscena, non tutti lo sanno - infoitcultura : Antonella Clerici, momento difficilissimo: ‘È stato uno choc’, la dolorosa perdita che l’ha segnata -

Ultime Notizie dalla rete : Antonella Clerici

, dopo un periodo di distanza dal piccolo schermo, è tornata in televisione alla guida di un nuovo programma che va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1, dal titolo 'È sempre ...Visto l'accavallamento di orari, potrebbe essere a rischio la puntata di È sempre mezzogiorno, il programma quotidiano condotto dasu Rai1. È immaginabile, dunque, che lo speciale ...La convocazione di Mario Draghi in Quirinale per avviare la formazione di un governo tecnico modifica anche il palinsesto tv: i cambiamenti.Antonella Clerici oggi non sarà in onda nello studio di E’ sempre mezzogiorno, tutti a casa i protagonisti del mezzogiorno di Rai 1, per dare spazio al Tg 1 e alla diretta dal Quirinale. Cambia la pro ...