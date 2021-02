Anticorpi monoclonali verso ok | efficacia | costi e a chi spettano

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alessandro Nunziati L’Agenzia Italiana del Farmaco sarebbe pronta a dare il via libera all’utilizzo deglinell’ambito della lotta al Covid-19. Non è tutto: un fondo, individuato dal governo uscente, sarebbe pronto a coprire la somministrazione per decine di migliaia di pazienti. Lo scrive ‘La Repubblica’. L’ok all’uso di due farmaci prodotti dalle aziende americane Regeneron e Eli Lilly, che bloccano ai primi sintomi l’infezione da coronavirus, impedendo lo sviluppo più grave del Covid, potrebbe arrivare oggi, mercoledì 3 febbraio, da parte della Commissione Tecnico Scientifica. L’Aifa ha convocato le ditte produttrici al fine di condividere “informazioni non ancora pubblicate ma di notevole interesse come approfondimento” e dare, così, la propria valutazione sulla cura a base di...

ladyonorato : Precisazione che evidenzia ancor più l’asservimento italiano alla supremazia dell’UE... potevano approvare autonoma… - MediasetTgcom24 : Covid, Palù (Aifa): 'Nessun dubbio sugli anticorpi monoclonali, usarli ora' #monoclonali - HuffPostItalia : Aifa, imminente il via libera all'utilizzo degli anticorpi monoclonali contro il Covid - fabryegio : RT @Zippo88lrr: Dopo 10 mesi di istanze ed insistenza, Palù, nuovo presidente AIFA, ha dichiarato: “No, la Tachipirina è del tutto inutile… - EdoCico : RT @Zippo88lrr: Dopo 10 mesi di istanze ed insistenza, Palù, nuovo presidente AIFA, ha dichiarato: “No, la Tachipirina è del tutto inutile… -

Ultime Notizie dalla rete : Anticorpi monoclonali

Il ministro della Salute Roberto Speranza - secondo quanto apprende l'Ansa - sarebbe in 'pressing' sull'Aifa per accelerare il via libera agli. Un pressing che sarebbe già in ...Che cosa sono gliDiventati celebri soprattutto per aver 'salvato' il presidente americano Donald Trump dal Covid, glisono farmaci in grado di attivare il sistema ...L’Agenzia Italiana del Farmaco sarebbe pronta a dare il via libera all’utilizzo degli anticorpi monoclonali nell’ambito della lotta al Covid-19. Non è ...Il numero uno dell'Aifa, Giorgio Palù, parla del vaccino AstraZeneca e della possibilità che lo stesso venga somministrato a tutti in ogni caso ...