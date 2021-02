Anticipazioni ‘Uomini e Donne’ del 03/02/2021: presentati i nuovi tronisti, Maria De Filippi mette alle strette uno dei nuovi cavalieri, parole importanti di Riccardo Guarnieri per Roberta Di Padua (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi si è registrata un’altra puntata di Uomini e Donne. A fornirci le Anticipazioni, le colleghe de IlVicolodelleNews.it: La registrazione di Uomini e Donne di oggi inizia con Maria che ci racconta di Gemma e Maurizio (né quello delle poesie, né il veterano, ma l’altro). I due si sono visti ieri sera, lui è andato a casa sua ed è stata una bella serata. Gemma si dispiace in puntata, perché lui sembra l’abbia sgridata in quanto ha fatto fare un quadro da un suo amico pittore, che rappresenta per lui la breve storia con Gemma e quello che finora si sono raccontati e avrebbe voluto che lei nella puntata registrata ieri ne avesse parlato (tanto è vero che hanno fatto anche vedere il post puntata di ieri, in cui lui andava da lei a lamentarsi per questo fatto). In più sembra ci sia stato con Maria uno scambio di foto a petto nudo ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi si è registrata un’altra puntata di Uomini e Donne. A fornirci le, le colleghe de IlVicolodelleNews.it: La registrazione di Uomini e Donne di oggi inizia conche ci racconta di Gemma e Maurizio (né quello delle poesie, né il veterano, ma l’altro). I due si sono visti ieri sera, lui è andato a casa sua ed è stata una bella serata. Gemma si dispiace in puntata, perché lui sembra l’abbia sgridata in quanto ha fatto fare un quadro da un suo amico pittore, che rappresenta per lui la breve storia con Gemma e quello che finora si sono raccontati e avrebbe voluto che lei nella puntata registrata ieri ne avesse parlato (tanto è vero che hanno fatto anche vedere il post puntata di ieri, in cui lui andava da lei a lamentarsi per questo fatto). In più sembra ci sia stato conuno scambio di foto a petto nudo ...

