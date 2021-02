Anticipazioni “Made in Italy”, stasera 3 febbraio, ultimo episodio (Di mercoledì 3 febbraio 2021) ultimo appuntamento questa sera, mercoledì 3 febbraio, con la serie di Canale 5 “Made in Italy” che racconta, in 4 episodi, la nascita della grande moda italiana nella Milano degli anni ’70. Un racconto che attraversa la storia di Irene, una giovane giornalista che arriverà molto lontano. La serie è ambientata negli anni ’70, tempo di conflitti e cambiamenti, di impegno politico e creatività. A Milano l’energia di quegli anni si concentra in un gruppo di stilisti che cambieranno la storia della moda a livello internazionale. Si tratta di Armani, Valentino, Krizia, Versace, Missoni, Albini, Fiorucci, Curiel, Ferré e tanti tanti altri: tutti grandi creativi celebrati in tutto il mondo e diventati il simbolo del Made in Italy. Ognuno a suo modo ha segnato quell’epoca e ognuno è parte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 febbraio 2021)appuntamento questa sera, mercoledì 3, con la serie di Canale 5 “in” che racconta, in 4 episodi, la nascita della grande moda italiana nella Milano degli anni ’70. Un racconto che attraversa la storia di Irene, una giovane giornalista che arriverà molto lontano. La serie è ambientata negli anni ’70, tempo di conflitti e cambiamenti, di impegno politico e creatività. A Milano l’energia di quegli anni si concentra in un gruppo di stilisti che cambieranno la storia della moda a livello internazionale. Si tratta di Armani, Valentino, Krizia, Versace, Missoni, Albini, Fiorucci, Curiel, Ferré e tanti tanti altri: tutti grandi creativi celebrati in tutto il mondo e diventati il simbolo delin. Ognuno a suo modo ha segnato quell’epoca e ognuno è parte ...

