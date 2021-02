Anticipazioni La Caserma 3 febbraio | chi sono i nuovi 8 concorrenti e cosa succede nelle nuova puntata

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tutto pronto per un’altra imperdibiledel nuovo docu-reality di Rai 2, La, in onda questa sera a partire dalle 21.20. Nel secondo appuntamento inarrivano altri 8ragazzi, pronti a indossare la divisa militare a mettersi alla prova. Niente lezioni di matematica o italiano per loro, ma vere e proprie prove fisiche, di coraggio. Leggi anche: La, chi: nome e cognome, età, social, da dove vengono e curiosità La, stasera in tv: 8, ecco chiQuesta sera entreranno nellaragazzi. Si tratta di Denis Brioschi, Ella Giorgio Cassardo, Emanuele Cimadoro, Carmelo Matteo Corsaro, ...