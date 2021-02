Ansia da Covid, italiani scelgono made in Italy (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Prodotti italiani, meglio se certificati, a chilometro zero, con un occhio di riguardo a tutto ciò che è "senza" (senza glutine, senza lattosio, senza olio di palma), ma anche a tutto ciò che è "enriched", ovvero arricchito con componenti nutrizionali considerati un valore aggiunto. Che la pandemia abbia cambiato i consumi alimentari degli italiani è ormai evidente, come anche il fatto che in un momento di incertezze ci si è rivolti a ciò che si conosce meglio. Sono i risultati di una indagine realizzata dall`EngageMinds HUB, il Centro di ricerca dell`Università Cattolica, e in particolare dall`Area food del Centro, che ha sede a Cremona nel Campus di Santa Monica. A sancirlo è anche il saldo della bilancia commerciale che, nel comparto agroalimentare, ha visto nel 2020 un crollo delle importazioni dall'estero: gli italiani, in tempo ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Prodotti, meglio se certificati, a chilometro zero, con un occhio di riguardo a tutto ciò che è "senza" (senza glutine, senza lattosio, senza olio di palma), ma anche a tutto ciò che è "enriched", ovvero arricchito con componenti nutrizionali considerati un valore aggiunto. Che la pandemia abbia cambiato i consumi alimentari degliè ormai evidente, come anche il fatto che in un momento di incertezze ci si è rivolti a ciò che si conosce meglio. Sono i risultati di una indagine realizzata dall`EngageMinds HUB, il Centro di ricerca dell`Università Cattolica, e in particolare dall`Area food del Centro, che ha sede a Cremona nel Campus di Santa Monica. A sancirlo è anche il saldo della bilancia commerciale che, nel comparto agroalimentare, ha visto nel 2020 un crollo delle importazioni dall'estero: gli, in tempo ...

