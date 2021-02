Annunziata nominato presidente dell’autorità portuale Mar Tirreno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) di Erika Noschese Andrea Annunziata è il nuovo presidente dell’autorità portuale di Sistema portuale del Mar Tirreno Centrale. La nomina è stata notificata ieri mattina all’ex sottosegretario ai trasporti che ritorna alla guida dell’Adsp, dopo la parentesi siciliana dove ancora occupa la poltrona di presidente all’autorità di sistema della Sicilia Orientale che sta già pensando a riprendere il lavoro dove lo aveva lasciato, quando, prima della riforma dei Porti, dirigeva l’autorità portuale di Salerno. “Ora avanti con le Zes (le zone economiche speciali ndr) – suo cavallo di battaglia fin quando ha lasciata la sede salernitana – e con tutti i progetti lasciati in sospeso ed ovviamente con le nuove prospettive per progetti più ampi volti a scrivere una ... Leggi su cronachesalerno (Di mercoledì 3 febbraio 2021) di Erika Noschese Andreaè il nuovodi Sistemadel MarCentrale. La nomina è stata notificata ieri mattina all’ex sottosegretario ai trasporti che ritorna alla guida dell’Adsp, dopo la parentesi siciliana dove ancora occupa la poltrona diall’autorità di sistema della Sicilia Orientale che sta già pensando a riprendere il lavoro dove lo aveva lasciato, quando, prima della riforma dei Porti, dirigeva l’autoritàdi Salerno. “Ora avanti con le Zes (le zone economiche speciali ndr) – suo cavallo di battaglia fin quando ha lasciata la sede salernitana – e con tutti i progetti lasciati in sospeso ed ovviamente con le nuove prospettive per progetti più ampi volti a scrivere una ...

Per Annunziata, originario di San Marzano sul Sarno, è un ritorno all'autorità portuale di Salerno che aveva lasciato prima di passare all'Autorità di sistema Sicilia Orientale. Sei su Telegram? Per ...

Il neo-timoniere dell’Autorità chiama gli imprenditori: lavoriamo insieme, a noi spetta la funzione di controllo ...

La ministra De Micheli firma il decreto di nomina che insedia l'ex presidente dei porti di Catania e Augusta (e prima ancora di Salerno) alla guida dei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stab ...

