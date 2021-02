Animali migliori amici? Non sempre: 210 segnalazioni alla Polizia di Modena (Di mercoledì 3 febbraio 2021) MODENA – Qualcuno ha lasciato il gatto chiuso per ore nell’abitacolo dell’auto sotto al sole estivo, qualcun altro si è ‘liberato’ del pappagallo abbandonandolo davanti ai bidoni della spazzatura. E c’è invece chi ha tenuto il cane, che dovrebbe essere il migliore amico dell’uomo, legato a lungo a una catena, o non gli ha messo la museruola durante le passeggiate al parco. Sono solo alcuni dei casi registrati nel 2020 dalla Polizia locale di Modena nel campo del rispetto del benessere animale. Le segnalazioni nell’anno del Covid sono state 210, con altrettanti interventi dei Vigili, delle quali 85 trattate come situazioni animali in pericolo o abbandono. Proprio per questo, nel caso sono state seguite con la collaborazione dell’ufficio Diritti animali del Comune e il servizio veterinario dell’Ausl. Leggi su dire (Di mercoledì 3 febbraio 2021) MODENA – Qualcuno ha lasciato il gatto chiuso per ore nell’abitacolo dell’auto sotto al sole estivo, qualcun altro si è ‘liberato’ del pappagallo abbandonandolo davanti ai bidoni della spazzatura. E c’è invece chi ha tenuto il cane, che dovrebbe essere il migliore amico dell’uomo, legato a lungo a una catena, o non gli ha messo la museruola durante le passeggiate al parco. Sono solo alcuni dei casi registrati nel 2020 dalla Polizia locale di Modena nel campo del rispetto del benessere animale. Le segnalazioni nell’anno del Covid sono state 210, con altrettanti interventi dei Vigili, delle quali 85 trattate come situazioni animali in pericolo o abbandono. Proprio per questo, nel caso sono state seguite con la collaborazione dell’ufficio Diritti animali del Comune e il servizio veterinario dell’Ausl.

