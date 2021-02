Angelina Jolie | “Non sono affatto brava a fare la mamma casalinga”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) “Sento che mi mancano le capacità per essere una tradizionale”. A confessarlo èche si è raccontata a cuore aperto in un’intervista all’edizione britannica di Vogue, che la scelta per la copertina del numero di marzo. L’attrice ha parlato di questi mesi di lockdown che ha trascorso con i sei figli avuti dall’ex marito Brad Pitt -Maddox (19 anni), Pax (17), Zahara (16), Shiloh (14) e i gemelli Knox e Vivienne (12) – nella sua villa di Los Angeles acquistata nel 2017 proprio accanto a quella dell’ex marito: “I bambini posraggiungere loro padre in cinque minuti”, ha detto sottolineando la fortuna di avere nei dintorni dell’abitazione “molti luoghi per camminare e pensare”.non ha negato le difficoltà, ma ha sottolineato ...

Whereismynutel3 : RT @latiziabionda_: Io: ma chi lascerebbe due come Angelina Jolie e Jennifer Aniston!? Brad Pitt: ?????? - PlanetR7_ : Angelina Jolie si è unita al cast di Eternals per una nuova visione Marvel - FilmNewsItaly : Angelina Jolie: 'Gli ultimi anni sono stati molto difficili' - DRepubblicait : Angelina Jolie e quel legame 'profumato' con le figlie [di Martina Manfredi] [aggiornamento delle 07:00] - periodicodaily : Angelina Jolie: “Mi piace lo spirito giovanile” #AngelinaJolie @GallinaPatrizia -

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie

The Tourist , il film con star Johnny Depp e, è stato girato realmente a Venezia , anche se gli eventi raccontati non seguono fedelmente gli aspetti geografici della città. Il regista Florian Henckel von Donnesmarck ha scelto come ...... alle 21:10, va in onda The Tourist , il thriller diretto nel 2010 da Florian Henckel von Donnersmarck, con protagonisti Johnny Depp e. Johnny Depp enel thriller The ...Winston Churchill ha dipinto circa 500 dipinti. Uno di questi lo donò a Franklin D. Roosevelt, in seguito alla Conferenza di Casablanca.L'attrice ha messo all'asta il dipinto 'Il minareto della Moschea della Kutubiyya' che ritrae il primo ministro britannico.