Angelina Jolie: "Mi piace lo spirito giovanile" (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Angelina Jolie ha rilasciato una lunga intervista a Vogue nella quale ha affrontato diversi argomenti. L'attrice si è raccontata dapprima come madre e poi ha rivelato che si sente meglio adesso che ha superato i 40 anni che quand'era più giovane. Quindi ha parlato dei suoi prossimi progetti di lavoro e della sua ormai ventennale collaborazione con l'UNHCR, l'agenzia ONU che si occupa dei diritti dei rifugiati di tutto il mondo. Il giornalista Edward Enninful ha chiesto innanzitutto se, dopo l'elezione di Biden alla presidenza degli Stati Uniti e l'inizio della campagna di vaccinazioni anti-coronavirus in tutto il mondo, si sente più fiduciosa e ottimista per il futuro. La produttrice statunitense ha risposto che, quando pensa all'avvenire, ripone gran parte delle sue speranze nei giovani. Questa sua visione è probabilmente favorita dal fatto che ...

