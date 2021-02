Angelina Jolie | la vita dopo Brad Pitt | “Voglio riconciliare la famiglia”

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Grandissima attrice, attivista e ambasciatrice ONU, splendida mamma:è questo e molto altro. Da sempre al centro dell’attenzione, negli ultimi anni si è a lungo parlato del suo divorzio dae della lunga battaglia legale che ne è nata. Adesso per lei è giunto però il momento di voltare pagina., protagonista della copertina del numero di marzo di Vogue UK, ha aperto le porte della sua casa ai fotografi e si è raccontata con il cuore in mano, affrontando molti argomenti importanti. “Gli ultimi due anni sono stati piuttosto difficili. Mi sto concentrando sulla nostra. Sta lentamente ripartendo, come ghiaccio che si scioglie e sangue che ritorna in circolo nel mio corpo”....

non è la classica mamma casalinga, come tradizione vuole. E ci mancherebbe. Difficile pensare a lei come una versione a stelle e strisce di una mamma d'altri tempi, eppure è uno spunto ...La data d'uscita di Those Who Wish Me Dead , il nuovo film con protagonista, è fissata per il 14 maggio. L'attesissimo thriller diretto da Taylor Sheridan sarà distribuito da Warner Bros. e dunque uscirà contemporaneamente nelle sale e sul servizio di ...