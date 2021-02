Anche Giorgio Pasotti sostiene la raccolta fondi per Croce Rossa di Bergamo (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Durante la prima ondata della pandemia “Chèi de Bèrghem” ha avuto modo di conoscere e parlare con un esponente di Croce Rossa Italiana del Comitato di Bergamo. Visto il perdurare della situazione ha pensato che tutti gli strumenti che ha sviluppato in questi anni potessero permettere di creare un progetto ad hoc dedicato a loro con il fine di supportarli. A luglio ha quindi lanciato una raccolta fondi per aiutare le attività di Croce Rossa. Da qui è nata l’idea dell’iniziativa “Chèi della Croce Rossa” che consisteva nella vendita in pacchetti di donazioni da 20, 50 o 100 euro di due magliette dedicate. Da un paio di mesi oltre alle magliette, ha aggiunto un ulteriore capo d’abbigliamento più invernale: una felpa che riporta entrambe le ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Durante la prima ondata della pandemia “Chèi de Bèrghem” ha avuto modo di conoscere e parlare con un esponente diItaliana del Comitato di. Visto il perdurare della situazione ha pensato che tutti gli strumenti che ha sviluppato in questi anni potessero permettere di creare un progetto ad hoc dedicato a loro con il fine di supportarli. A luglio ha quindi lanciato unaper aiutare le attività di. Da qui è nata l’idea dell’iniziativa “Chèi della” che consisteva nella vendita in pacchetti di donazioni da 20, 50 o 100 euro di due magliette dedicate. Da un paio di mesi oltre alle magliette, ha aggiunto un ulteriore capo d’abbigliamento più invernale: una felpa che riporta entrambe le ...

