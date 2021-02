Ammassari nuovo direttore vendite di Citroen Italia

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 1 febbraio, Mathieuassume la posizione diCitroèn, in sostituzione di Valentino Munno che va a ricoprire il ruolo diOpel. Insieme ad Alessio Scutari,Marketing Citroèn, e sotto la direzione di Marco Antonini,Brand Citroèn, Mathieusi occuperà di potenziare ulteriormente l’offensiva commerciale di Citroèn in, di lanciare con successo sul mercatono tutte le novità prodotto in arrivo e di affrontare le sfide della transizione energetica dando pieno sviluppo alla grande offensiva elettrica della Marca, ...

