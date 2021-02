Amici 20: Rosa Di Grazia Ha Mentito a Tutti! Ecco Perchè! (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Amici: Rosa Di Grazia è finita al centro della polemica poiché, secondo quanto è emerso, conosce già il suo coreografo. Sulla ballerina sono piovute quindi molte accuse di raccomandazione… Rosa Di Grazia è una tra le ballerine di Amici 20 che più si è fatta notare nelle ultime settimane. La ragazza si è scontrata ripetutamente con Alessandra Celentano, che inizialmente l’accusava di essere soltanto bella. Le cose con il tempo sono addirittura peggiorate ed è intervenuta Lorella Cuccarini, che ha deciso di accogliere Rosa come sua allieva. Ora, però, sulla ballerina si sono scatenate moltissime polemiche. Ecco che cosa è successo. Amici: Rosa Di Grazia accusata di essere raccomandata! Fin dall’inizio, ... Leggi su uominiedonnenews (Di mercoledì 3 febbraio 2021)Diè finita al centro della polemica poiché, secondo quanto è emerso, conosce già il suo coreografo. Sulla ballerina sono piovute quindi molte accuse di raccomandazione…Diè una tra le ballerine di20 che più si è fatta notare nelle ultime settimane. La ragazza si è scontrata ripetutamente con Alessandra Celentano, che inizialmente l’accusava di essere soltanto bella. Le cose con il tempo sono addirittura peggiorate ed è intervenuta Lorella Cuccarini, che ha deciso di accoglierecome sua allieva. Ora, però, sulla ballerina si sono scatenate moltissime polemiche.che cosa è successo.Diaccusata di essere raccomandata! Fin dall’inizio, ...

