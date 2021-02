Amalfi | il sindaco Milano | ”Miracolo che non ci siano state vittime Ora priorità alla viabilità“ Video

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti(Sa) – In attesa della riunione convocata per sabato dal Presidente della Regione Campania, al fine di redigere un piano die di interventi per la messa in sicurezza della Statale 163, si lavora adper far cadere un muro rimasto in bilico sul fronte franoso. I mezzi sono incessantemente all’opera da ieri: dopo la messa in sicurezza delle famiglie isolate per colpa della frana, ora si lavora per far venire giù il materiale ancora penzolante dal costone e rimuovere tutto ciò che ha invaso la sede stradale. Pensando ai festeggiamenti in onore di San Biagio che oggi avrebbero interessato proprio la frazione del comune devastata dal fronte franoso, ilDanieleparla di unper l’assenza di...