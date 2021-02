Alvino: una bocciatura come quando all’asilo non passi in prima elementare (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Amaro il commento su Twitter del giornalista Carlo Alvino al fischio finale di Napoli-Atalanta. Il Napoli porta a casa solo un pareggio al Maradona nella semifinale di andata di Coppa Italia con una prestazione che non ha affatto convinto. #NapoliAtalanta la “bocciatura” è quella che hai rimediato quando dall’asilo non sei passato in prima elementare — Carlo Alvino (@CarloAlvino) February 3, 2021 L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Amaro il commento su Twitter del giornalista Carloal fischio finale di Napoli-Atalanta. Il Napoli porta a casa solo un pareggio al Maradona nella semifinale di andata di Coppa Italia con una prestazione che non ha affatto convinto. #NapoliAtalanta la “” è quella che hai rimediatonon sei passato in— Carlo(@Carlo) February 3, 2021 L'articolo ilNapolista.

