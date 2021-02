Alvino | “Basta discutere su Gattuso | pensiamo alla gara di questa sera”

infoitsport : Alvino: 'Gattuso sotto esame, ma sapete quanto guadagna Conte? Basta attacchi dal Nord' - saldiacono : @capantonio69 @ale_arnesano @capuanogio Sulla juve ne montano 1 al giorno basta leggere qua!!Pensa a Pistocchi, Zil… - infoitsport : Alvino: 'Assurde dare colpe solo a Gattuso, in campo ci vanno i giocatori! Basta parlare di veleno' - Massimi64685567 : RT @solodax: @giusarmi @KillerJoe67 @Carloalvino Ma Alvino mica le sa ste cose? È di un'ignoranza che la metà basta, anche sulle cose della… - solodax : @giusarmi @KillerJoe67 @Carloalvino Ma Alvino mica le sa ste cose? È di un'ignoranza che la metà basta, anche sulle… -

Ultime Notizie dalla rete : Alvino Basta

AreaNapoli.it

Carloè intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli . Ecco quanto evidenziato da CN24: 'Assurdo ...Carloha rilasciato alcune dichiarazioni su Canale: "Bakayoko in debito d'ossigeno, per due partite può anche riposare. Stessa cosa per Di Lorenzo che è esausto,mettere Hysaj a destra e ...Il giornalista Carlo Alvino ha espresso il suo disaccordo sulla continua messa in discussione del tecnico Gattuso. Carlo Alvino è intervenuto ai microfoni ...Carlo Alvino ha analizzato gli episodi più controversi della partita giocata ieri da Inter e Juventus, match valido per la semifinale di andata di Coppa Italia.