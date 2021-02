Alle elezioni 2020 in Myanmar non è stato utilizzato il voto elettronico e l’azienda Smartmatic non era coinvolta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 1 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe un tweet pubblicato il 26 settembre 2017 dall’account Twitter di Smartmatic, società che crea e offre e servizi relativi alla votazione elettronica. Nel tweet oggetto di analisi si legge: «il Myanmar va Alle urne a novembre 2020. Leggi alcuni fatti interessanti su questa elezione che vedrà molti primati». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto: «Guarda un po’ chi si occupava delle elezioni nel Myanmar…Smartmatic…ricorda qualcosa?». Il riferimento è Alle (infondate) accuse di frode elettorale nei confronti di Smartmatic circa il risultato delle elezioni presidenziali americane di novembre ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il 1 febbraio 2021 su Facebook è stata pubblicata un’immagine che mostrerebbe un tweet pubblicato il 26 settembre 2017 dall’account Twitter di, società che crea e offre e servizi relativi alla votazione elettronica. Nel tweet oggetto di analisi si legge: «ilvaurne a novembre. Leggi alcuni fatti interessanti su questa elezione che vedrà molti primati». L’immagine è accompagnata da questo commento, scritto da chi ha pubblicato il contenuto: «Guarda un po’ chi si occupava dellenel…ricorda qualcosa?». Il riferimento è(infondate) accuse di frode elettorale nei confronti dicirca il risultato dellepresidenziali americane di novembre ...

