Alfonso Signorini entra al GF Vip per incontrare Dayane Mello: ecco cosa si sono detti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Alfonso Signorini è immediatamente andato nella Casa del Grande Fratello Vip per consolare Dayane Mello e fargli personalmente le sue condoglianze dopo la prematura morte di Lucas, il suo fratello minore di nemmeno 27 anni. Alfonso Signorini entra al GF Vip per incontrare Dayane Mello La modella, subito dopo l'incontro, ha confidato agli amici cosa... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

