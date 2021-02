Alda D’Eusanio svela come mai è stata cacciata da un noto programma Rai | “Entrarono in due e mi portarono via”

Leggi su biccy

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Nel 2013era una delle opinioniste de La Vita In Diretta. In una puntata di novembre la giornalista fece uno scivolone commentando con poco tatto la storia di Max Tresoldi, un ragazzo che si è svegliato dal coma dopo 10 anni e che – seppur bisognoso di continua assistenza – adesso è cosciente e comunica con i familiari. “Rivolgo un appello pubblico a mia madre: mamma, se dovesse accadermi quello che è accaduto a Max, ti prego, non farela mamma di Max. Quella non è vita. Scusatemi, dirò una cosa controproducente,volete, ma tornare in vita senza poter essere più libero, indipendente, soffrire, avere quello sguardo vuoto… mi dispiace, no”. La conduttrice ieri pomeriggio ha raccontato ai suoi coinquilini nella casa del GF Vip l’episodio accaduto 8 anni fa.ha rivelato i ...