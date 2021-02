Alberto Matano | Andrea Delogu | posta una foto e il commento del giornalista infiamma il web

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)è una scoperta per il grande pubblico televisivo perché, dopo aver condotto la Vita in diretta estate accanto a Marcello Masi, ha fatto scoprire un lato del suo carattere che in pochi conoscevano e il pubblico da casa non ci ha messo nulla ad affezionarsi a questae conduttrice oltre che bravissima attrice di teatro e sul web, spesso, si legge che in tanti si augurano che anche la prossima estate la conduzione sarà affidata alla stessa coppia che è piaciuta , ha fatto sorridere tanto e, qualche volta, ha anche commosso.unasul web ela commenta Ieri, che è sempre molto attiva sui social, hato ...

pairsonnalitesF : Alberto Matano gay? Il conduttore rompe il silenzio: Alberto Matano è omosessuale? ... si sia lasciata andare ad un… - infoitcultura : Amadeus lascia Sanremo? C'è Alberto Matano/ Consigliere Rai 'Delirio di onnipotenza' - pl1952 : La figuraccia di Alberto Matano - Video - Striscia la Notizia: - pl1952 : La figuraccia di Alberto Matano - Video - Striscia la Notizia: - pairsonnalitesF : Alberto Matano omosessuale? Il conduttore rompe il silenzio: Alberto Matano omosessuale? Sembra che il conduttore f… -

Ultime Notizie dalla rete : Alberto Matano

Today.it

Serena Rossi ospite de La vita in diretta consi scaglia contro Cristiano Ronaldo per via del suo comportamento Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Serena Rossi (@serenarossiofficial) La travolgente Serena ...E il nostro Flavio è stato citato qualche giorno fa da Anche Lorena Bianchetti, conduttrice di A Sua Immagine, che è stata tra gli ospiti dinella puntata de La vita in diretta del 1 ...Andrea Delogu è una scoperta per il grande pubblico televisivo perché, dopo aver condotto la Vita in diretta estate accanto a Marcello Masi, ha fatto scoprire un lato del suo carattere che in pochi co ...Il cantante Mascherato scoop: Baby Alieno torna in gara ecco chi si nasconderà. Tutto è successo nella giornata di ieri, quando la super amata Milly Carlucci è stata ospite del programma pomeridiano c ...