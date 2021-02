Aggiornamento dei cookie di Google peggiora la situazione degli inserzionisti (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con il passare del tempo Google Chrome abbandona sempre più i cookie di terze parti. Se tutto andrà secondo i piani, i futuri aggiornamenti al browser più popolare al mondo riscriveranno le regole della pubblicità online e renderanno molto più difficile monitorare l’attività web di miliardi di persone. Quella che sembra una grande vittoria per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Wannacry: nessun secondo picco ma continuano i disagi dell’attacco hacker Sei preoccupato per Ransomware? Con Linux, il pericolo è scampato! Dobbiamo allarmarci per i malware? Ransomware Petya: trovato il vaccino per il tuo PC Aukey GH-S4: recensione cuffie da gaming 7.1 con vibrazione Facebook compra startup che controlla pc con pensiero Leggi su webmagazine24 (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Con il passare del tempoChrome abbandona sempre più idi terze parti. Se tutto andrà secondo i piani, i futuri aggiornamenti al browser più popolare al mondo riscriveranno le regole della pubblicità online e renderanno molto più difficile monitorare l’attività web di miliardi di persone. Quella che sembra una grande vittoria per L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 suNews Potrebbe interessarti:: Wannacry: nessun secondo picco ma continuano i disagi dell’attacco hacker Sei preoccupato per Ransomware? Con Linux, il pericolo è scampato! Dobbiamo allarmarci per i malware? Ransomware Petya: trovato il vaccino per il tuo PC Aukey GH-S4: recensione cuffie da gaming 7.1 con vibrazione Facebook compra startup che controlla pc con pensiero

ilariamastropao : RT @italianarmyfam_: ??Aggiornamento di @BigHitEnt <Jimin’s notes> ?? Il quarto dei misteriosi regali dei membri per BE Essential Edition… - webmagazine24 : Aggiornamento dei #Cookie di Google peggiora la situazione degli inserzionisti - piuenne : Il report dei vaccini Anti-Covid 19 ??L'aggiornamento dei dati in Italia e in Campania. L'Italia rinasce con un fior… - rep_palermo : La sfida cruciale dei rosanero, Palermo-Ternana 1-1 La cronaca [di Valerio Tripi] [aggiornamento delle 16:56] - Gabriel52510858 : RT @italianarmyfam_: ??Aggiornamento di @BigHitEnt <Jimin’s notes> ?? Il quarto dei misteriosi regali dei membri per BE Essential Edition… -