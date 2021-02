Affitti brevi: crisi pandemica ha ridotto di un quarto l’offerta (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le città italiane e spagnole presenti nel campione sono quelle in cui i prezzi sono caduti di più. A Barcellona, in particolare, durante i mesi estivi, i prezzi sono stati più di un terzo inferiore a quello dell'anno precedente Leggi su firenzepost (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Le città italiane e spagnole presenti nel campione sono quelle in cui i prezzi sono caduti di più. A Barcellona, in particolare, durante i mesi estivi, i prezzi sono stati più di un terzo inferiore a quello dell'anno precedente

Ultime Notizie dalla rete : Affitti brevi Milano, Roma e Napoli a confronto: canoni, motivo, tipologia più affittata, tempi di locazione

MILANO - L'Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa ha confrontato alcuni indici legati al mondo degli affitti di Milano, Roma e Napoli. La pandemia ha determinato un ribasso dei canoni di locazione in ...brevi a ...

Turismo, Bankitalia: impatto drammatico su affitti brevi, influenzerà i prezzi post pandemia

La crisi pandemica e le conseguenti misure di contenimento hanno di fatto bloccato i flussi turistici con un impatto "drammatico" sul mercato degli affitti brevi in grado di influenzare anche i prezzi dei servizi di alloggio anche post pandemia. È quanto è emerso dal report " The impact of Covid - 19 on the european short - term rental market ", ...

Affitti brevi: gli italiani riscoprono turismo di prossimità e locazioni brevi La Repubblica Affitti brevi: crisi pandemica ha ridotto di un quarto l’offerta

Le città italiane e spagnole presenti nel campione sono quelle in cui i prezzi sono caduti di più. A Barcellona, in particolare, durante i mesi estivi, i prezzi sono stati più di un terzo ...

A Bologna rinasce un palazzo d’epoca con appartamenti per affitto breve

Lo studio Iosa Ghini, autore del progetto, ha tratteggiato le abitazioni seguendo il design dei grandi maestri, i cui pezzi sono protagonisti nei diversi allestimenti ...

