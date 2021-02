Aereo fuori pista | tanta paura per il calciatore | le sue condizioni – FOTO

(Di mercoledì 3 febbraio 2021)inper Dries Mertens. Ildel Napoli, tornato in Belgio per sottoporsi a delle cure per la caviglia infortunata, finiscedurante l’atterraggio. Un ritorno… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

Tanta paura per il famoso calciatore. L'attaccante, tornato in patria per sottoporsi a delle cure per la caviglia infortunata, vittima di un incidente.Dries Mertens ha avuto un grande spavento la sera di sabato: il suo aereo è finito fuori pista in Belgio. Per fortuna nessuna lesione.