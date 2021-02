Addio a Pepi Merisio | immortalò con la fotografia l’Italia del Novecento

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Fotografare è scrivere con la luce. Per un aspirante fotografo nato a Caravaggio, paese natale del genio della pittura Michelangelo Merisi – detto appunto il “Caravaggio, che ha fatto della luce il suo codice – non deve essere stato facile. L’aspirante fotografo ci ha lasciato all’età di 90 anni, il suo nome è: un maestro dellaitaliana. Un grande scrittore della luce, in particolare quella del lavoro e dell’etica contadina che si traduce in pochi simboli ma di altissimo valore. Così come era per Giacomo Manzù nella scultura con la sedia, i cardinali, le nature morte, così come lo è stato poi per quel capolavoro cinematografico che è “L’albero degli zoccoli” di Ermanno Olmi.si inserisce in questo filone con la sua macchina fotografica. Negli anni del boom ...