Acquista 20 quintali di noci con un assegno rubato | denunciato

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAvella (Av) – I Carabinieri della Stazione di Avella hannoun 45enne della provincia di Napoli, ritenuto responsabile di truffa e ricettazione. Qualche mese fa l’uomo, spacciandosi per titolare di un’impresa alimentare,va presso un’azienda agricola di Avella 20di, pagando circa 4.200 euro con unbancario risultato oggetto di furto. All’esito dell’attività d’indagine scattata a seguito di denuncia da parte della vittima, i Carabinieri sono riusciti ad indentificare il presunto responsabile che è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Sono in corso indagini finalizzate al recupero della merce nonché a risalire all’eventuale illecito mercato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

