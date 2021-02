“Abbiamo perfino lavorato!” L’incredibile “rosicata” di Toninelli contro Draghi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Roma, 3 feb – Immaginate quanto può essere stata lancinante la gastrite che ieri sera ha colpito l’ex ministro dei Trasporti Daniloalla notizia dell’arrivo di Mario, novello «salvatore della Patria» chiamato dal presidente Mattarella. Naufragata definitivamente l’ipotesi di un Conte-ter, tramontata l’era del «premier con la pochette», Renzi trionfa e il Movimento Cinque Stelle va in frantumi: difficile, in effetti, rimanere lucidi per il big pentastellato. Che, un po’ per lo scorno, un po’ per il suddetto mal di pancia, è corso a sfogarsi su Facebook con un post che non sappiamo se definire «clamoroso» o involontariamente umoristico nel suo essere surreale.lavorato «Non ci vengano a chiedere di votare Mario», scrive lapidario ...