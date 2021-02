Abbandono scolastico, Italia fra le peggiori in Europa (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il ritorno in classe, anche se con le superiori solo al 50%, è completato quasi ovunque. Difficile però raccontare una scuola che non abbia subito danni a causa della pandemia, una scuola che non era in ottima forma nemmeno prima e che ha vissuto lunghi mesi di didattica a distanza. Il timore è che possa crescere ancora un dato, quello sull’abbandono scolastico, già pesante per il nostro paese. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Il ritorno in classe, anche se con le superiori solo al 50%, è completato quasi ovunque. Difficile però raccontare una scuola che non abbia subito danni a causa della pandemia, una scuola che non era in ottima forma nemmeno prima e che ha vissuto lunghi mesi di didattica a distanza. Il timore è che possa crescere ancora un dato, quello sull’abbandono scolastico, già pesante per il nostro paese.

LaStampa : Italia tra le peggiori in Europa per abbandono scolastico: i numeri e il confronto con gli altri Paesi - Avvenire_Nei : L'ASviS: è allarme abbandono scolastico al Sud - simonettatomass : Abbandono scolastico, Italia tra i peggiori paesi in Europa - gmultatuli : RT @LaStampa: Italia tra le peggiori in Europa per abbandono scolastico: i numeri e il confronto con gli altri Paesi - presanellarete : RT @LaStampa: Italia tra le peggiori in Europa per abbandono scolastico: i numeri e il confronto con gli altri Paesi -