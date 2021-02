A Roma riparte il toto-candidato | ipotesi Gualtieri

Leggi su dire

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) ROMA – Ora a Roma può succedere davvero di tutto, ma nessuno, in queste ore di crisi drammatica, sta davvero pensando al destino della Capitale. La repentina caduta del Governo Conte ha liberato Roberto Gualtieri come possibile candidato sindaco nella Capitale per il centrosinistra. Da un paio di giorni il nome del ministro dell’Economia uscente è sulla bocca di tutti al Nazareno. Ma le cose non sono così semplici come potrebbero apparire, perche’ non e’ escluso che Gualtieri possa ritornare a palazzo Chigi con l’ex capo della Bce. Nel centrodestra, invece, la crisi ha cristallizzato il dibattito. “E’ quasi un mese che non si parla di Roma”, ha spiegato oggi alla Dire un alto dirigente di Fdi e le scelte di Forza Italia a livello nazionale potrebbero scompaginare le carte sul tavolo.