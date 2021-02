_montone : RT @ReporterGourmet: Neppure la crisi politica ferma il movimento #ioApro, che annuncia nuove azioni. I ristoranti degli aderenti sono rima… - ReporterGourmet : Neppure la crisi politica ferma il movimento #ioApro, che annuncia nuove azioni. I ristoranti degli aderenti sono r… - Affaritaliani : A Montecitorio la protesta delle lavoratrici del gioco legale - Giornaleditalia : A Montecitorio la protesta delle lavoratrici del gioco legale - SoniaLaVera : RT @ChiodiDonatella: #MEDICI DELLA #SANITÀ PRIVATA FIGLI DI UN DIO MINORE Parità di doveri. Ma non di diritti. 'Senza contratto e prigioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Montecitorio protesta

Il Sole 24 ORE

Una manifestazione nazionale per salvare il lavoro ambulante in programma per giovedì 11 febbraio alle ore 9 in piazza. Unacontro una serie di decisioni del Governo che ledono i diritti degli ambulanti i quali si schierano contro la lotteria degli scontrini, chiedono la sospensione del DURC, il ...Dal 12 gennaio queste donne - impiegate in sale scommesse o sale Bingo - hanno manifestato più volte davanti: "Siamo qui per richiedere pari dignità e la riapertura del gioco pubblico ...Inizia oggi 3 febbraio la Fase 3 dell'iniziatiiva IO APRO, in rappresentanza di 50 mila ristoratori, 4 di loro saranno a Roma in piazza Montecitorio ...L'Ugl Lazio scende in piazza a sostegno dell'Associazione Nazionale Ambulanti. Una manifestazione nazionale per salvare il lavoro ambulante in programma ...