5 stelle verso l’implosione | Draghi spiazza tutti Crimi annuncia il No alla fiducia | ma nelle chat grilline è già sotto processo – Il retroscena

Leggi su open.online

(Di mercoledì 3 febbraio 2021) Oggi, alle 15, i deputati del Movimento 5si incontrano in assemblea congiunta. All’ordine del giorno, un generico «aggiornamento sulla situazione politica». Ma non sarà una riunione tranquilla: il malcontento serpeggia tra le filedopo l’esito della trattativa gestita da Vito. Al Quirinale è stato convocato Mario, non Giuseppe Conte, l’ultima figura in grado di contenere l’esplosione. E i 5, nonostante siano il gruppo con più rappresentanti nel parlamento, perdono la propria influenza nella formazione del proprio esecutivo. Anche perché il governo, qualora dovesse ottenere la, non sarà appoggiato dal Movimento che, parola di, «non voterà per la nascita di un governo tecnico presieduto da ...