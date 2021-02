5 serie tv che parlano di sesso al femminile, senza tabù (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chi, come me, ha avuto modo di vivere la propria adolescenza intorno alla metà degli anni 2000, sa benissimo che molte di noi – sì, mi riferisco soprattutto alle ragazze – avesse idee piuttosto confuse riguardo la sessualità. Riflettendoci su, ho capito che il nostro essere assolutamente disorientate è stato causato dal fatto che nessuno si sia mai preso la briga di spiegarci in cosa consistesse veramente il sesso e che parlassero di sessualità in modo chiaro e aperto. Film e serie tv erano sempre narrati da una prospettiva maschile e quando a parlare c’era una nostra coetanea l’unico argomento sul tavolo era sempre e solo la prima volta. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 3 febbraio 2021) Chi, come me, ha avuto modo di vivere la propria adolescenza intorno alla metà degli anni 2000, sa benissimo che molte di noi – sì, mi riferisco soprattutto alle ragazze – avesse idee piuttosto confuse riguardo la sessualità. Riflettendoci su, ho capito che il nostro essere assolutamente disorientate è stato causato dal fatto che nessuno si sia mai preso la briga di spiegarci in cosa consistesse veramente il sesso e che parlassero di sessualità in modo chiaro e aperto. Film e serie tv erano sempre narrati da una prospettiva maschile e quando a parlare c’era una nostra coetanea l’unico argomento sul tavolo era sempre e solo la prima volta.

ItaliaViva : Ci siamo assunti una responsabilità scomoda per indurre il Governo a prendere delle decisioni serie. Ed è esattamen… - TuttoMercatoWeb : TMW - Lotito: 'Un giocatore mi ha detto: 'Altro che Milan o Juve, la Lazio è di un altro livello'' - NetflixIT : Scrivi qui il bacio di film o serie che avresti voluto vivere TU in prima persona. - gIiindifferenti : Mi sa che Wylan non sarà nella serie tv di Shadow and Bone?? il mio mercantuccio?? - DaiDea7 : @volpa85 @antocarboni91 @MetFesta Infatti quando non vuol vendere un giocatore spara 60 milioni . I giocatori che h… -