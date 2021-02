Zona gialla: riaprono i ristoranti. Le regole da seguire (Di martedì 2 febbraio 2021) Quasi tutta Italia passa in Zona gialla, e bar e ristoranti possono tornare ad una parvenza di normalità. ristoranti aperti fino alle 18, dopo di che sarà possibile effettuare solo asporto fino alle 22, domicilio senza limiti di orario. Per i bar il limite massimo per le consumazioni al tavolo è fissato alle 18, dopo di che nemmeno l’asporto sarà più possibile. Quanto alle misure igieniche e di sicurezza, i gestori dovranno predisporre delle postazioni che distribuiscono igienizzante, per permettere ai clienti di disinfettarsi. Il personale dovrà sempre indossare la mascherina, e la cassa dovrà essere fornita di una barriera in plexiglass. È preferibile usare posate usa e getta, quando non si disponga di apparecchi atti alla sterilizzazione. Il massimo di persone per tavolo è fissato a 4. I tavoli dovranno ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 2 febbraio 2021) Quasi tutta Italia passa in, e bar epossono tornare ad una parvenza di normalità.aperti fino alle 18, dopo di che sarà possibile effettuare solo asporto fino alle 22, domicilio senza limiti di orario. Per i bar il limite massimo per le consumazioni al tavolo è fissato alle 18, dopo di che nemmeno l’asporto sarà più possibile. Quanto alle misure igieniche e di sicurezza, i gestori dovranno predisporre delle postazioni che distribuiscono igienizzante, per permettere ai clienti di disinfettarsi. Il personale dovrà sempre indossare la mascherina, e la cassa dovrà essere fornita di una barriera in plexiglass. È preferibile usare posate usa e getta, quando non si disponga di apparecchi atti alla sterilizzazione. Il massimo di persone per tavolo è fissato a 4. I tavoli dovranno ...

