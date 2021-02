Zona Gialla, assurda protesta al ristorante: cena contro lo Stato – VIDEO (Di martedì 2 febbraio 2021) Gran parte d’Italia da ieri è tornata in Zona Gialla. Cambiamento che si traduce in norme meno restrittive e riapertura di numerosi ristoranti. C’è chi ha organizzato una cena “anti… Questo articolo è Stato pubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 2 febbraio 2021) Gran parte d’Italia da ieri è tornata in. Cambiamento che si traduce in norme meno restrittive e riapertura di numerosi ristoranti. C’è chi ha organizzato una“anti… Questo articolo èpubblicato per la prima volta da Migliore Giorgio su BlogLive.it.

RobTallei : I grandi scoop del giornalismo italiano: foto di gente che passeggia in strada nelle città in zona gialla. - ricpuglisi : Ti vogliono far sentire in colpa per la zona gialla. Che immonda schifezza. - Agenzia_Ansa : Febbre gialla e assembramenti, Cts: 'C'è il rischio che la curva esploda' #Covid #ANSA - Roma_H_24 : La Capitale torna zona gialla, così riapre il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia - - RivistaStudio : Da Enzo Mari in Triennale alle foto di Margaret Bourke-White a Palazzo Reale: tutte le mostre da visitare a Milano… -