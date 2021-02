Zingaretti | vaccino | prenotato un over 80 su quattro

spizzi67 : @nzingaretti Caro Zingaretti ma ci fate o ci siete ? Tutto il giorno ho provato a prenotare il vaccino per mio padr… - GiovanniAbbade : Ieri notte dopo 12 ore di penosi tentativi sono riuscito a prenotare il vaccino per mia madre, mediante l’app della… - domenart69 : @nzingaretti Avete quasi fatto una figuraccia tipo il vaccino antinfluenzale! Zingaretti hai mai lavorato in vita t… - augusto_amato : Anche Saviano all'assalto di Zingaretti: la sanità di D'Amato 'è un disastro' -

Ultime Notizie dalla rete : Zingaretti vaccino

Il Fatto Quotidiano

... arrivacon la nota ufficiale che tenta di spazzare via i titolacci dei giornali, in cui afferma che, 'Dopo i problemi iniziali ottimi risultati delle prenotazioni peranti Covid - ......segretario del Pdblinda, oltre al premier Giuseppe Conte, anche il nome del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri , già difeso da Ue e Confindustria. leggi anche l'articolo >...Roma - "Vaccino per over 80 anni. Superati i 100.000 appuntamenti gia' fissati in meno di 24 ore. Nel Lazio prenotato un anziano su 4. Grazie a chi sta ...Notte col pallottoliere per recuperare il black out dei sistemi che ha messo nei guiao la Regione Lazio all'apertura delle prenotazioni ...